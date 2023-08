10 formas naturais de acabar com as formigas em sua casa

Hoje às 10:36

Ninguém gosta de ter insetos em casa, muito menos quando são centenas deles. E, com as formigas, raramente há só uma. Se já é aborrecido encontrar formigas fora de casa, fica ainda pior quando nos deparamos com uma filinha destes pequenos bichos dentro de quatro paredes.

A boa notícia é que há várias formas de se ver livre destes pequenos insetos e se calhar nem precisa de ir comprar nada.

A Healthline fez uma lista de remédios naturais para dizer adeus às formigas em sua casa. Veja a galeria e perceba qual será a melhor opção para si.