10 livros para estar com os pés na areia, mas de olho nos negócios

Hoje às 15:27

Com mais calma e sem o stress do dia a dia, as férias são aquela altura do ano em que podemos realmente aproveitar para pôr a leitura em dia. Se as suas férias estão à porta ou se já está a descansar, tem de começar a pensar no que vai ler antes do regresso ao trabalho.

O Link to Leaders quer poupar-lhe o trabalho de procurar as grandes novidades do ano e percorreu as livrarias para encontrar as mais recentes novidades. Encontrámos 10 livros que valem mesmo a pena ler e que lhe vão permitir estar com os pés na areia, mas de olho nos negócios.

Clique nas imagens e saiba mais sobre cada uma das obras. Boas férias!