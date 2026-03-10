Facebook
Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
10 receitas rápidas para aproveitar as sobras de frango
Hoje às 12:09
Mais Vistos
00:01:52
Secret Story
Alerta nova pista: Concorrentes saem disparados e ficam em êxtase
tvi
00:02:15
Secret Story
Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»
tvi
00:05:46
Secret Story
Cena de ciúmes? Ariana chateada com Diogo: «Nunca escondi, já tu...»
tvi
00:04:02
Secret Story
Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormida» com Diogo: «Vamos ter de...»
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl reforça presença em Portugal e abre mais uma loja há muito aguardada
Mercadona
Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável
CONFISSÕES
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Alerta psp
«Parecem inofensivas, mas funcionam como armadilhas biológicas». PSP faz alerta à população
Mais Lidas
Famosos
Custa quase 5 mil euros e tem detalhe carregado de significado: saiba tudo sobre o vestido da primeira-dama!
selfie
Liga
Liga: Luis Suárez eleito melhor avançado do mês de fevereiro
maisfutebol
João
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Antonio jose seguro
Conheceram-se numa discoteca e nunca mais se largaram: eis a história de amor de António José Seguro, que dura há mais de 30 anos
Famosos
"Isso morre comigo": Maria Botelho Moniz assume pacto de silêncio!
selfie
Big Brother
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM