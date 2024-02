13 hábitos que dizem muito da sua personalidade

Ontem às 12:49

Todos os testes de personalidade, que, entretanto, se popularizaram bastante nas redes sociais, são na verdade demasiado simples e podem conduzir a conclusões com pouca adesão à realidade.

"Grande parte dos testes de personalidade são inúteis porque são demasiado superficiais," explicou Christine Adams, psiquiatra e investigadora com mais de 40 anos de investigação no desenvolvimento da personalidade, em declarações à revista norte-americana Reader’s Digest. "Para realmente nos entendermos a nós e aos outros, precisamos de observar os comportamentos para compreender as emoções e as motivações subjacentes”, sublinha a especialista.

Mas, de que comportamentos estamos a falar? Basta observar no dia-a-dia alguns hábitos que sugerem traços de personalidade. São estas pequenas coisas que, todas juntas, constroem a imagem que passamos aos outros.

E é com base numa recolha de informação junto de especialistas da área do comportamento, que a Reader’s Digest elaborou uma lista de 13 hábitos que dizem muito mais sobre nós do que aquilo que poderíamos imaginar à partida.

Percorra a galeria acima para ver quais são.

Há detalhes da sua forma de estar que, apesar de parecerem pormenores, dizem muito sobre a sua personalidade. Saiba o que dizem os especialistas

Todos os testes de personalidade, que, entretanto, se popularizaram bastante nas redes sociais, são na verdade demasiado simples e podem conduzir a conclusões com pouca adesão à realidade.

"Grande parte dos testes de personalidade são inúteis porque são demasiado superficiais," explicou Christine Adams, psiquiatra e investigadora com mais de 40 anos de investigação no desenvolvimento da personalidade, em declarações à revista norte-americana Reader’s Digest. "Para realmente nos entendermos a nós e aos outros, precisamos de observar os comportamentos para compreender as emoções e as motivações subjacentes”, sublinha a especialista.

Mas, de que comportamentos estamos a falar? Basta observar no dia-a-dia alguns hábitos que sugerem traços de personalidade. São estas pequenas coisas que, todas juntas, constroem a imagem que passamos aos outros.

E é com base numa recolha de informação junto de especialistas da área do comportamento, que a Reader’s Digest elaborou uma lista de 13 hábitos que dizem muito mais sobre nós do que aquilo que poderíamos imaginar à partida.

Percorra a galeria acima para ver quais são.