20 alimentos que ativam o gene do emagrecimento e que são consumidos na dieta Sirt

Hoje às 12:04

Sempre que uma celebridade surge após uma grande perda de peso, há sempre uma tentativa de perceber o que esteve na origem, qual foi a dieta foi seguida. Foi isso que aconteceu quando, em 2016, a cantora Adele apareceu mais elegante do que nunca. Apesar de ter dito que tinha conseguido a nova figura com muito exercício físico, inicialmente toda a gente acreditava que tinha seguido a dieta Sirt. Mas de que é que se trata e como se pode fazê-la?

A dieta Sirt, como é explicada no livro com o mesmo nome de Aidan Goggins e Glenn Matten, sugere que é possível conseguir-se uma grande perda de peso em apenas uma semana ao consumir-se alimentos ricos em sirtuínas, proteínas presentes no corpo humano que, de acordo com o livro citado pela Everyday Health, ajudam a ativar os genes “magros”.

Uma das coisas que tornou tão famosa esta dieta é o facto de permitir o consumo de vinho tinto e de chocolate, ainda que este tenha de ter pelo menos 85% de cacau. Mas há outros alimentos que fazem parte desta dieta, todos eles ricos m sirtuínas, tais morangos, chá verde, especialmente matcha, café ou couve Kale.

Na galeria acima, mostramos o top20 de alimentos e bebidas recomendados no livro “A dieta Sirt”, de Aidan Goggins e Glenn Matten, citado pela Everyday Health.

Quem segue esta dieta vê o seu plano alimentar dividido em fases. Numa primeira fase, tem de se reduzir o consumo calórico para 1000 calorias por dia durante três dias. Isto significa consumir, por dia, apenas três sumos verdes com alimentos sirt e uma refeição rica nestes alimentos. Dos dias quatro ao sete, o consumo calórico passa para 1500 calorias e implica o consumo de duas sumos verdes e duas refeições ricas em alimentos sirt.

É assim que, ao fim de uma semana, há quem reporte ter perdido 3 quilos. A seguir surge a fase de manutenção, que dura 14 dias, e em que as pessoas continuam a perder peso de forma gradual. Aqui já se comem três refeições ricas em alimentos com sirtuínas, um sumo verde por dia e, como opção, é possível incluir dois snacks sirt.

A longo prazo, não há grande explicação sobre como se deve manter esta dieta, explica a Everyday Health. É incentivado que se continuem a ingerir alimentos ricos em sirtuínas e que o leque de alimentos vá aumentando. Os sumos mantêm-se também no plano, assim como as refeições mais completas.

Uma das maiores críticas a esta dieta, como refere a nutricionista Toby Amidor num artigo da Forbes, é que não é simples de se fazer nem muito saborosa, já que restringe muito a quantidade de alimentos que se podem consumir. Além disso, refere que há falta de provas científicas para sustentar a eficácia desta dieta.