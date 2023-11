3 dicas para passar mais tempo ao ar livre com os seus filhos

Há 3h e 14min

Apesar de não haver métodos infalíveis para se educarem crianças sempre felizes, parece que há atalhos simples para se conseguir ter miúdos mais felizes. Na Suécia, o segredo está num conceito com mais de 160 anos.

Neste país nórdico, o frio e a neve não são impeditivos de uma vida feita mais ao ar livre. Muito pelo contrário. É na rua, com o sol (ou a chuva) a bater na cara que se querem as crianças a brincar. Isto porque, na Suécia, acredita-se muito no “friluftsliv”, uma palavra que se traduz para algo como “vida ao ar livre”.

O conceito tem 164 anos e convida as pessoas a abraçar a natureza, algo muito marcado na cultura sueca, explica a escritora sueco-americana Linda Åkeson McGurk, num artigo escrito para a Make It, da CNBC.

As crianças são incentivadas a subir às árvores e às pedras, a investigar riachos, fazer buracos na terra e brincar sem a intervenção dos pais. Também não é estranho ver os mais novos a dormir a sesta numa varanda, independentemente da estação, ou a brincarem no jardim descalços.

Para Linda, o conceito friluftsliv não é só uma forma de fomentar hábitos saudáveis nos mais novos desde tenra idade, é também um dos principais motivos pelos quais os países nórdicos costumam surgir nos tops como sendo dos mais felizes.

