3 modos, controlo remoto e menos de 40 euros: o segredo do sucesso desta ventoinha de torre

A ventoinha de torre digital Cecotec EnergySilence 890 Skyline conquistou mais de 3 mil compradores em maio, destacando-se pela combinação de potência de 50W, funcionamento extremamente silencioso e um preço acessível de 39,99€. Com três modos de utilização — incluindo um modo Noite —, controlo remoto, temporizador até 7,5 horas e um design elegante e compacto, é ideal para quem procura conforto sem ruído. A tecnologia EnergySilence garante uma brisa constante, enquanto o motor de cobre e a função de oscilação aumentam a durabilidade e eficiência. Avaliada com 4,2 estrelas na Amazon, esta ventoinha tem-se afirmado como uma das escolhas preferidas dos portugueses para manter a casa fresca com discrição e eficácia.