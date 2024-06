4 formas de preparar matcha

Para quem é apreciador de café, beber uma chávena desta bebida pode ser o ‘boost’ necessário para se ter energia. Mas para quem não aprecia o sabor ou não quer consumir café, qual é a alternativa para se ter uma injeção de energia?

Nos últimos anos, o matcha tem sido apontado como uma opção a ter-se em conta quando não se quer tomar café.

Originário do Japão, vem da mesma planta do chá verde, a Camellia Sinensis, mas tem mais cafeína. Isto porque para se obter matcha, a planta deve ser cultivada à sombra para que não haja oxidação, explica o Harvard Health Publishing. Isto faz com que fique com uma cor mais brilhante e tenha um maior teor de polifenóis, compostos com efeito antioxidante e anti-inflamatório.

O que faz do matcha um excelente substituto do café é a sua quantidade de cafeína. Por chávena, esta bebida tem entre 40 e 175 mg de cafeína. Em comparação, 250 ml de café fresco contêm cerca de 95 mg de cafeína.

A Mercadona tem à venda o chá matcha e ensinou quatro formas de o preparar: tradicional, num smoothie, em batido e com leite. Veja na galeria as diferentes receitas.