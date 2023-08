5 livros que o vão ajudar a criar um negócio

Hoje às 15:46

Criar um projeto empresarial é mais do que ter uma ideia. Implica conhecimento, foco e ação e, por isso, nada melhor que aprender com a experiência de quem já passou pelo mesmo. Para conhecer mais sobre o mundo dos negócios, os livros são uma ferramenta valiosa onde pode ir buscar os insights que precisa para se aventurar na criação do seu próprio projeto.

Assim, a pensar em todos os que querem lançar o seu próprio negócio, reunimos cinco livros que falam sobre start-ups, gestão de projetos disruptivos e das características que os empreendedores devem ter os empreendedores.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders