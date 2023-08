5 motivos para não ter medo de turbulência nos aviões

Hoje às 15:23

Mesmo que não se tenha medo de andar de avião, durante uma viagem, quando se passa por uma zona com muita turbulência, sente-se sempre um aperto no coração. Sentir o avião pouco estável quando estamos a quilómetros do chão é sempre assustador.

Apesar de assustadora, não há motivo para se temer o pior quando o avião passa por uma zona de turbulência. E se ainda tem dúvidas, Jimmy Nicholson, um piloto americano de voos comerciais, usou o TikTok para explicar o porquê de não ter nada a temer.

Veja as 5 razões para manter a calma quando há turbulência no avião.