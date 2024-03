5 raças de cães que não são para toda a gente

Há 2h e 24min

Ter um cão pode ser maravilhoso. Mas dependendo de como for o seu dia a dia, é importante escolher uma raça que facilmente se adapte às suas rotinas. Às vezes, cai-se no erro de escolher o animal não pelos atributos, mas sim pela raça, e isso pode tornar-se um problema.

O veterinário britânico responsável pelo projeto “Ben the Vet” que conta com milhares de seguidores no Instagram e no TikTok fez um vídeo a alertar para as cinco raças de cães que muitas vezes as pessoas subestimam. Estas raças podem ser excelentes animais de estimação, mas muitas vezes dão muito mais trabalho do que o inicialmente antecipado.

Veja no vídeo (em inglês) quais são as raças e porque são tão trabalhosas ou, em alternativa, veja na galeria.