Há 26 min

Chega a primavera, os pássaros começam a cantar e as flores a abrir. E por mais bonita que seja esta época do ano, para quem sofre de alergias, pode ser um verdadeiro pesadelo. Afinal, com os pólenes no ar, começam os espirros e as comichões nos olhos e nariz.

Para quem sofre de alergias, além da medicação prescrita pelo médico, há alguns cuidados que se pode ter para passar a estação de forma mais tranquila. Confira na galeria oito dicas para ter uma primavera com menos espirros.