A air fryer da Ninja que está a conquistar a Amazon: prepara pratos completos em minutos

Com a Ninja Speedi, preparar refeições completas para toda a família em apenas 15 minutos deixa de ser um sonho. Esta air fryer multifunções (10 em 1) combina modos como fritar com ar quente, cozinhar a vapor, grelhar, assar ou até fazer arroz, tudo num só aparelho. Com uma capacidade de 5,7L, é ideal para até 4 porções, e permite cozinhar legumes, massas e proteínas em simultâneo. Além de versátil e prática, conta com um interruptor inteligente que muda facilmente entre os modos de confeção. O resultado são pratos saborosos, com textura estaladiça e bem cozinhados, sem necessidade de recorrer a múltiplos utensílios ou perder tempo. A média de 4,6 estrelas em avaliações e a popularidade crescente na Amazon confirmam: esta fritadeira é um verdadeiro trunfo na cozinha moderna.