A almofada ergonómica que promete acabar com as dores cervicais

A PHYSEN, uma almofada ergonómica alemã, tem revolucionado a forma como muitas pessoas dormem. Com design ortopédico e cinco zonas de suporte, esta almofada viscoelástica promete aliviar as dores cervicais e melhorar a qualidade do sono. Disponível em branco e cinzento claro, com dimensões de 62 x 41 x 13 centímetros, tem recebido avaliações entusiásticas dos utilizadores que destacam a adaptação imediata e o alívio das dores no pescoço e ombros. Com 4,3 estrelas em mais de 100 avaliações e atualmente com 28% de desconto, esta solução tem provado que é possível voltar a ter noites tranquilas sem fazer um grande investimento.