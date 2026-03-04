Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

A alternativa à Dyson por 75€ que está a conquistar a internet

Há 3h e 4min

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de 1.400 avaliações e uma nota de 4,4 estrelas, este aspirador sem fios da Tdyon tornou-se um fenómeno de vendas na Amazon ao oferecer uma sucção potente de 40.000 Pa por apenas 75,44€. O modelo tem sido a escolha de muitos utilizadores que anteriormente possuíam aparelhos da Dyson, destacando-se pela sua leveza, bateria com autonomia para 50 minutos e uma escova com luzes LED que não deixa escapar nenhuma sujidade. É o investimento ideal para quem tem animais de estimação ou tapetes difíceis, provando que é possível ter uma limpeza profunda e tecnológica com um orçamento muito reduzido.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:04:02
Secret Story
«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós
tvi
00:07:05
Dois às 10
Famosa de 58 anos deixa Cristina Ferreira impressionada. Parece ter 40: “Há mulheres de 40 que não estão tão bem”
tvi
00:03:12
Secret Story
Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»
tvi
00:04:20
Secret Story
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
tvi
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
Eva
1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Dois às 10
Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI
tvi
Taça
Quantos jogos pode Suárez ser suspenso? Saiba o que diz o regulamento da FPF
maisfutebol
Rita Rosendo
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível