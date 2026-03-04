A alternativa à Dyson por 75€ que está a conquistar a internet

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de 1.400 avaliações e uma nota de 4,4 estrelas, este aspirador sem fios da Tdyon tornou-se um fenómeno de vendas na Amazon ao oferecer uma sucção potente de 40.000 Pa por apenas 75,44€. O modelo tem sido a escolha de muitos utilizadores que anteriormente possuíam aparelhos da Dyson, destacando-se pela sua leveza, bateria com autonomia para 50 minutos e uma escova com luzes LED que não deixa escapar nenhuma sujidade. É o investimento ideal para quem tem animais de estimação ou tapetes difíceis, provando que é possível ter uma limpeza profunda e tecnológica com um orçamento muito reduzido.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.