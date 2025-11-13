A bicicleta que Cristiano Ronaldo ofereceu à filha custa 166€ e está à venda na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Cristiano Ronaldo celebrou o oitavo aniversário da filha Alana Martina com um presente especial: a bicicleta RoyalBaby Little Swan, modelo rosa inspirado num cisne elegante. A bicicleta está disponível em três tamanhos (14, 16 e 18 polegadas), com selim ajustável, rodas de treino extra largas, travões duplos, cesto dianteiro e apoio traseiro, combinando segurança e conforto. Pais que já compraram este modelo destacam a facilidade de montagem, a robustez e a adaptação ao crescimento da criança. Nas imagens partilhadas pelo craque, Alana Martina surge a andar na bicicleta com sandálias de Georgina Rodríguez, mostrando que o presente é seguro e adequado para brincar desde o primeiro dia. O modelo é popular na Amazon e muito elogiado por quem procura uma bicicleta infantil completa e divertida.

