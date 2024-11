A escova que aspira enquanto escova: a solução para os pelos do cão espalhados pela casa

Inspirada na tecnologia Dyson mas pensada para funcionar com os aspiradores comuns, a escova MoPei 2 em 1 apresenta-se como uma solução acessível para quem procura manter a casa livre de pelos. Com um sistema que permite acoplar a escova a qualquer aspirador com mangueira de 32 mm ou 35 mm, este acessório remove os pelos diretamente para o aspirador enquanto escova o animal.

A eficácia do produto é comprovada pelos utilizadores, que destacam não só a facilidade de utilização como também o conforto para os animais. Por 35,57€, este acessório tem conquistado uma classificação de 4.4 estrelas na Amazon, onde os compradores elogiam especialmente a sua durabilidade e os resultados consistentes ao longo do tempo.