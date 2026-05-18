Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
A Loiça do Manel
Há 1h e 5min
Mais Vistos
00:03:42
Secret Story
Limites ultrapassados! Liliana atira-se a Pedro Jorge e Bruno é obrigado a intervir e separar
00:06:19
Secret Story
Pedro Jorge incrédulo com comentários de Marisa Susana: «Ó Voz ponha um travão nesta mulher»
00:03:41
Secret Story
Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»
00:06:32
Secret Story
Bruno Simão critica Nufla: «Desculpa que te diga...»
Destaques IOL
Irs
Reembolso de IRS: Como aproveitar para criar o seu fundo de emergência
Saude
Médicos preocupados com consumo de álcool pelos jovens: esta doença pode disparar nos próximos anos
Receitas
Chef espanhol diz o impensável: "O arroz branco perfeito não se faz com água..."
Saude
Mude isto na sua rotina e previna o aparecimento do Alzheimer, revela estudo
Mais Lidas
Parque temático português conquista imprensa internacional: «Não é um parque de diversões qualquer»
João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator
Dois às 10
Depois do Secret Story, Jéssica Jeremias continua longe do noivo: «Ele disse-me...»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Kalundborg
Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro
Em noite de dupla expulsão, conheça o segundo concorrente a abandonar o Desafio Final
Mercado de Transferências
FC Porto: Auxerre garante manutenção e paga 5 milhões por Namaso
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Novidades
Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração
História de vida
Não conseguia pagar a renda e construiu uma mini casa de 15 metros quadrados: “É o meu refúgio”
Novidades
Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia
Reformas
Preparação da Reforma: 54% dos portugueses antecipam dificuldades
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Viagens
Já é possível reservar um hotel ou uma viagem no TikTok
Robô
Na Coreia do Sul há um robô que se tornou monge budista
Idosos
Plataforma Flora é a nova amiga dos idosos que vivem sozinhos
Receitas
Esta salada de massa com manga e salmão é ideal para um almoço leve de verão
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Finanças
46 anos e uma dívida média na ordem dos 19 mil euros. Este é o perfil dos portugueses sobre-endividados
Tecnologias
Tecnologias de Informação e Comunicação estão em alta. Setor pode atingir os 16,6 mil milhões de euros até 2028
Máuqina a vapor Polti Vaporetto
Adeus químicos e esfregões: Como este clássico da limpeza arranca a sujidade mais difícil
Novidades
Deixar o jardim sempre impecável pode ficar mais simples com esta novidade do Lidl
Irs
Reembolso de IRS: Como aproveitar para criar o seu fundo de emergência
Saude
Mude isto na sua rotina e previna o aparecimento do Alzheimer, revela estudo
Receitas
Chef espanhol diz o impensável: "O arroz branco perfeito não se faz com água..."
Cozinha
Panos da loiça têm mais bactérias do que imagina. É assim que os deve lavar
Saude
Médicos preocupados com consumo de álcool pelos jovens: esta doença pode disparar nos próximos anos
Liderança
Portugal valoriza líderes com inteligência emocional e responsáveis
Saude
Este é o exercício para ficar com a barriga lisa até ao verão, segundo especialistas
Código do trabalho
Código do trabalho: o que pode mudar para as famílias portuguesas em 2026?
Saude
Sol da primavera “queima mesmo sem dar por isso”: dermatologista deixa alerta para os próximos dias
Plantas
Tem plantas em casa? Estes são os cuidados que deve ter para não as deixar morrer
Exercicio fisico
Quer começar a fazer Pilates em casa? Especialistas recomendam estes exercícios para iniciantes
Fruta
Da romã à uva: as 10 frutas portuguesas mais poderosas para a saúde
Segurança
"Parece legítimo, mas é falso": GNR deixa alerta para nova burla a circular em Portugal
Psicologia
É isto que a psicologia diz sobre pessoas que andam com as mãos atrás das costas
Viagens
Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"
Gatos
Veterinário confirma: “Voz de bebé é a mais eficaz para comunicar com o seu gato”
Aspirador Rowenta Compact Power
"Cola-se ao chão e às carpetes": O aspirador de 88€ que está a deixar os utilizadores boquiabertos
Receitas
Receita de conforto: chef ensinou-nos a fazer massada de frango e feijão
Saude
Se não consegue fazer este movimentos aos 45 anos, deve preocupar-se
Emprego
“Na IKEA, gostamos de relações duradouras”: cadeia sueca está a contratar
Saude
Estas bebidas alcoólicas são as que mais afetam o intestino, alerta médica
Viagens
Imprensa internacional destaca cidade portuguesa com praias fluviais e castelo gótico
Aspirador vertical
Brasileiros estão a trocar vassouras e aspiradores por aparelhos sem fios. Saiba porquê
Dicas
Brasileiros recomendam ferver cascas de laranja e tangerina com canela. É isto que acontece
Últimas
PJ
Inspetora da PJ encontrou punhal numa bolsa de Odair Moniz mas vítima não tinha arma branca no momento dos disparos
Propaganda Terrorista
PJ ajudou a travar propaganda terrorista online ligada ao Irão. Mais de 14 mil conteúdos foram identificados
Famosos
"Secret Story": interessada em Afonso Leitao? Ana Batista esclarece!
Guerra
Armas na televisão e nas ruas: EUA ameaçam e Irão prepara toda a gente para voltar à guerra em força
Vem aí em «Terra Forte»: Prestes a dar o nó, Flor abandona Sammy no altar?
Novidades
Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Controlo de Fronteiras
Filas nos aeroportos portugueses ultrapassam duas horas. Porto registou maiores atrasos no controlo de fronteiras
Taxa Euribor
Crédito da casa pode voltar a ficar mais caro após nova subida da Euribor
Tudo aconteceu em segundos. Liliana descontrola-se com Pedro Jorge colegas correm para a agarrar: «És um porco»
Therian
"A pessoa que se identifica como animal continua a ser uma pessoa humana." Ordem dos Médicos Veterinários cria recomendações para casos de therians
Estacionamento
Durante quantos dias podemos deixar o carro estacionado no mesmo lugar?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Segurança rodoviária
Mais de 400 mortos em acidentes com motos em três anos. PSP e GNR lançam nova campanha
União Europeia
O federalismo que não se quer nomear
Ucrânia
"O maior ataque em mais de um ano": Ucrânia ataca os arredores de Moscovo com mais de 500 drones
MLS
VÍDEO: Mukhtar (lembras-te, Benfica?) faz hat-trick e mostra dotes de livre
Castro Marim
Homem encontrado morto junto às salinas de Castro Marim. PJ investiga sinais suspeitos no local
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Real Madrid
Real Madrid fecha acordo com José Mourinho, afirma Fabrizio Romano
Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro tem tudo preparado para pedir Rosa Maria em casamento
Mota
Condutores de motas, atenção: autoridades têm uma ação a arrancar na terça-feira
Infarmed
Novos medicamentos demoram quase dois anos até chegar aos doentes em Portugal
Famosos
Leomarte Freire faz revelação sobre casamento de Diogo Alexandre
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Shakira
Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora
Pena de Morte
Execuções por pena de morte atingem máximo em mais de quatro décadas. Irão lidera escalada alarmante
Calor
É neste dia que chegam as "massas de ar tropicais": temperaturas vão passar os 30 graus
José Mourinho
Fechado: Fabrizio Romano dá José Mourinho como certo no Real Madrid
Cocktail
Alberto criou o Dia Nacional do Cocktail e ensina-te a acertar no pedido
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Castro Marim
Homem encontrado morto em Castro Marim. PJ está a investigar
História de vida
Não conseguia pagar a renda e construiu uma mini casa de 15 metros quadrados: “É o meu refúgio”
Maldivas
Mergulhador morre durante missão para encontrar restos mortais de turistas nas Maldivas. Operação continua em curso
Fogo
Incêndio deflagra em veleiro em doca seca de Faro
Ébola
"Emergência de saúde pública internacional": surto de ébola espalha-se e até já os EUA estão a tomar medidas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
MLS
VÍDEO: Messi marca na vitória do Inter Miami mas acaba "pegado" com os adeptos
Quinta das Mós
Disparos no bairro Quinta das Mós deixam três pessoas feridas
Famosos
"Secret Story". Afonso Leitão desaba em lágrimas: "Não quero estar metido nisto"
Julgamento popular
Julgamento popular em 1975 de homicídio de proprietário agrícola ajudou a hipotecar reforma da Justiça
Novidades
Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Diogo e Ariana vivem momento escaldante. E Ana, ex-concorrente do Secret Story, esteve “por trás” de tudo
Calor
Calor regressa em força e termómetros vão ultrapassar os 30 graus
FC Porto
«Sonhava jogar na Champions e vai saber melhor com o clube do coração»
Estreia hoje: o que esperar da 2ª temporada de «Terra Forte»?
Famosos
"Príncipes lindos": já viu como estão crescidos os filhos mais novos de José Carlos Pereira?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
FC Porto
«Farioli deu uma mentalidade diferente e preparou-me muito para o futuro»
Farense
Nós, os algarvios
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é apanhado e detido pela polícia
Dois às 10
Depois do Secret Story, Jéssica Jeremias continua longe do noivo: «Ele disse-me...»
Famosos
Filha de Meghan Markle e do príncipe Harry é uma pequena versão do pai... e esta foto comprova-o!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tiros
Duas mulheres atingidas por disparos durante a madrugada em Camarate
Basquetebol
NBA: Cleveland abafa Detroit e segue para as meias-finais do play-off
Hantavírus
Canadiano infetado com hantavírus viajou com tripulação portuguesa
Famosos
Ágata em foto ternurenta: "Com a netinha do meu coração"
Brasil
VÍDEO: Flamengo de Jardim empata, guarda-redes marca pelo Bragantino
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT