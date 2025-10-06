Facebook
A loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos
Hoje às 14:56
00:02:12
Secret Story
Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?
tvi
00:07:09
Dois às 10
Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»
tvi
00:04:10
Secret Story
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
tvi
00:03:46
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»
tvi
Lojas low cost
Preços 70% mais baixos: esta loja que foi a abertura do ano faz frente à Primor e à Normal
Limpeza
Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas
Cafe
Cardiologista alerta para riscos de tomar café a seguir ao almoço
Dicas
Hotéis de luxo substituem edredons por este tipo de lençol super confortável
Benfica
Dinheiro russo trama Rui Costa
cnn
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Digi
MEO, NOS e Vodafone voltam a mexer nos preços. Maior descida e maior subida: quatro euros
cnn
Cidade portuguesa
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
Dois às 10
Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»
tvi
Famosos
Após polémica em "Secret Story", Marcia Soares envia mensagem ao ex-noivo de Liliana: "Não falhaste"
selfie