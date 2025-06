A mala de cabine que cumpre as regras da Ryanair. E ainda dá nas vistas de tão bonita

Com as medidas exatas exigidas pela Ryanair (55 x 40 x 20 cm), esta mala da RAYKONG tem conquistado elogios pela combinação entre funcionalidade e bom gosto. Leve (2,7 kg), resistente (graças ao revestimento rígido em plástico ABS) e fácil de manobrar, graças às rodas duplas com rotação de 360º, destaca-se ainda pelo interior forrado, compartimentos com fecho e cadeado com código incorporado. Avaliada por centenas de utilizadores, muitos referem a excelente relação qualidade-preço — “Muito bonita e cómoda, sobretudo no aeroporto” — e confirmam que é ideal para quem quer evitar taxas extra e viajar descansado.