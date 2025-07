A máquina que prolonga a vida dos seus alimentos (e simplifica as compras)

Se costuma deitar alimentos fora por se estragarem depressa, há um aparelho que pode mudar isso: uma máquina de selagem a vácuo que conserva melhor tudo, desde carnes a frutas, legumes, pão ou até vinho. Com diferentes modos de funcionamento e um sistema de sucção eficaz, permite prolongar a frescura dos alimentos, organizar melhor o congelador e reduzir as idas ao supermercado. Leve, compacta e fácil de usar, esta máquina é ideal para quem gosta de preparar refeições com antecedência ou simplesmente evitar o desperdício alimentar.