A máscara de pestanas de 7€ que está a bater recordes de vendas (e a competir com marcas de luxo)

A Lash Sensational Sky High da Maybelline tornou-se na máscara de pestanas mais vendida da Amazon, conquistando utilizadoras com a sua escova de silicone flexível e fórmula altamente pigmentada. Por apenas 7 euros, oferece resultados que rivalizam com marcas de luxo - pestanas alongadas, com volume e sem ficarem duras ou coladas. Com uma classificação de 4,1 estrelas e centenas de avaliações positivas, destaca-se pela durabilidade, facilidade de remoção e capacidade de criar tanto looks naturais como dramáticos.