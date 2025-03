A mochila perfeita para escapadinhas de fim de semana está a pouco mais de 20 euros

Com dimensões de 40x20x25cm que respeitam as exigências das companhias aéreas low-cost, a mochila de viagem Hayayu de 20L tornou-se um bestseller na Amazon com classificação de 4,4 estrelas. O seu design inteligente inclui compartimento para portátil de 14 polegadas, bolso antiroubo, porta USB lateral e abertura de 180 graus que facilita o acesso ao conteúdo. As alças em forma de S e a esponja traseira garantem conforto mesmo em longas caminhadas. Disponível em várias cores e com um preço acessível, esta mochila multifuncional serve tanto para viagens como para o dia-a-dia.