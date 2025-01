A panela multifunções que prepara refeições completas em minutos

A Ninja Combi é muito mais do que uma air fryer: trata-se de um aparelho multifunções que combina 12 modos de cozedura num único equipamento compacto. Com a capacidade de preparar diferentes alimentos em simultâneo, reduz o tempo de confeção em até 50% face a um forno tradicional. Enquanto o arroz cozinha na perfeição na parte inferior, a carne e os legumes ficam estaladiços no topo, garantindo refeições completas em apenas 15 minutos. Utilizadores destacam a versatilidade e os resultados consistentes, tornando-a uma aliada indispensável para quem quer pratos caseiros saborosos sem perder tempo na cozinha.