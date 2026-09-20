A power bank magnética que os leitores continuam a recomendar está com 32% de desconto

Hoje às 11:29

A power bank INIU, uma marca que os nossos leitores têm elogiado pelas suas boas promoções e produtos de qualidade, está agora com um desconto de 32% na Amazon, custando 27,44€ em vez de 40,65€. O modelo funciona por fixação magnética ao telemóvel, sem necessidade de cabos, com carregamento rápido compatível com a tecnologia mais recente da Apple, e capacidade de 10.000 mAh, suficiente para mais do que um carregamento completo. Inclui ainda um suporte dobrável para usar o telemóvel na vertical ou na horizontal enquanto carrega, e os compradores destacam-na como uma das melhores baterias magnéticas que já experimentaram, elogiando a relação entre qualidade e preço.

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