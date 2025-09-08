Facebook Instagram

À procura de pijamas de meia estação? Descubra os modelos até 20€

Há 2 min

Com a chegada da meia estação, as noites de setembro já exigem conforto extra: os dias podem ser quentes, mas as noites trazem aquele friozinho que torna dormir apenas com um lençol insuficiente. Selecionámos na Amazon pijamas de manga comprida e calças compridas, todos abaixo de 20€, com avaliações de 4 estrelas ou mais. Entre os modelos, há padrões divertidos como corações ou xadrez, opções lisas, versões com punhos às riscas, desenhos de gatos e até tecidos elegantes em imitação de seda. Percorra a galeria acima para descobrir todas as escolhas que combinam conforto, estilo e preço acessível.

Mais Vistos
00:02:56
Big Brother
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
tvi
00:02:11
Big Brother
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
tvi
00:09:24
Big Brother
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
tvi
00:01:28
Big Brother
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
tvi
Destaques IOL
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Big Brother
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
tvi
Famosos
Jéssica Antunes: "No final do jantar, tivemos este infeliz desfecho. Não há nada que custe mais do que ver os nossos filhos a sofrer"
selfie
Big Brother
Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer
tvi
Big Brother
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»
tvi
Incrível
Insólito: Nicolas Jackson pagou para jogar no Bayern
maisfutebol
Internacional
UEFA confirma suspensão por doping de habitual titular no Ath. Bilbao
maisfutebol