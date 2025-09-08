À procura de pijamas de meia estação? Descubra os modelos até 20€

Com a chegada da meia estação, as noites de setembro já exigem conforto extra: os dias podem ser quentes, mas as noites trazem aquele friozinho que torna dormir apenas com um lençol insuficiente. Selecionámos na Amazon pijamas de manga comprida e calças compridas, todos abaixo de 20€, com avaliações de 4 estrelas ou mais. Entre os modelos, há padrões divertidos como corações ou xadrez, opções lisas, versões com punhos às riscas, desenhos de gatos e até tecidos elegantes em imitação de seda. Percorra a galeria acima para descobrir todas as escolhas que combinam conforto, estilo e preço acessível.