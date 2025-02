À procura de um Dyson? Este aspirador de 84€ pode surpreendê-lo

Quando um utilizador de Dyson admite preferir um aspirador sem fios de 84€, vale a pena investigar. O VacTechPro V15 está a surpreender pela sua potência de sucção, especialmente no modo máximo, onde oferece 30 minutos de autonomia - suficiente para limpar um apartamento de 115m². Com luz LED para melhor visualização do pó, design ergonómico e vários acessórios incluídos, incluindo dois filtros de substituição, este aspirador destaca-se pela facilidade de utilização e manutenção. Mais de mil avaliações e 4,4 estrelas na Amazon confirmam: é possível ter um aspirador de qualidade sem gastar uma fortuna.