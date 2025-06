A solução prática para manter o interior do carro fresco nos dias de calor

Nos dias quentes, o calor acumulado no interior do carro pode tornar-se insuportável — mas um simples para-sol pode fazer a diferença. Com um tecido refletor que bloqueia até 99% dos raios UV e um design dobrável com poste central flexível, este modelo adapta-se facilmente ao para-brisas e ajuda a reduzir significativamente a temperatura dentro do veículo. Além de proteger os materiais do tablier, permite poupar no uso do ar condicionado. Prático, leve e fácil de guardar, está disponível em vários tamanhos e é compatível com a maioria dos carros. Uma solução eficaz para manter o conforto sem complicações.