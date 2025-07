A ventoinha dobrável que refresca sem ocupar espaço. Já conquistou milhares

A ventoinha portátil da LIPETY combina design compacto, funcionalidade inteligente e autonomia surpreendente para quem precisa de uma solução prática nos dias de calor. Com altura ajustável, controlo remoto, vários modos de ventilação e uma bateria recarregável de longa duração, adapta-se tanto a secretárias como a divisões inteiras — e dobra-se completamente para arrumação ou transporte. Silenciosa e potente, é perfeita para quem não tem ar condicionado ou quer evitar o consumo constante de energia. Com mais de 6.000 avaliações e milhares de unidades vendidas, é descrita como “a melhor compra do verão” por utilizadores que valorizam a sua versatilidade, facilidade de uso e o conforto imediato que proporciona.