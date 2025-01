Acabaram-se as tampas perdidas! Este conjunto de 16 caixas tipo Tupperware está a preço de saldo

Janeiro é o momento ideal para organizar a casa, e a cozinha não pode ficar de fora. A marca YASHE oferece um conjunto de 32 peças (16 caixas e 16 tampas) por apenas 21€, ideal para arrumar alimentos de forma prática e segura. Feitos de plástico de alta qualidade, com fecho de quatro patilhas, são herméticos e evitam derrames. Podem ir ao micro-ondas, à máquina de lavar loiça e ao congelador, tornando o dia a dia mais simples. Com avaliações positivas e um preço acessível, este conjunto é a escolha perfeita para começar o ano com a cozinha organizada