Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Consulte o preço aqui

A 'Mamã Zangada' é um desodorizante reutilizável que ajuda a eliminar os maus odores do frigorífico de forma simples e eficaz. Basta colocar bicarbonato de sódio no seu interior e posicioná-la no frigorífico para neutralizar os cheiros indesejados. Com um design compacto e divertido, adapta-se facilmente ao espaço e inclui um prático indicador de meses, que recorda quando é altura de renovar o bicarbonato. Fácil de usar e de manter, pode ser lavada na máquina de lavar loiça, tornando-se uma solução conveniente e económica para manter o frigorífico fresco e livre de odores.