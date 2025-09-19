Facebook Instagram

Adeus aos piaçabas antigos: este modelo é mais limpo e prático

Há 1h e 42min

O Piaçaba Ibergrif está a conquistar cada vez mais utilizadores pela sua praticidade e pelo design moderno. Feito em silicone flexível, limpa eficazmente sem riscar e evita o acumular de bactérias ou maus cheiros. O suporte é estável no chão, mas também pode ser fixado à parede com autocolante, ocupando pouco espaço. Já soma mais de 8.000 avaliações na Amazon, com muitos a destacar que é mais duradouro e fácil de lavar do que os modelos tradicionais. A um preço de 8€, com 39% de desconto, tornou-se uma alternativa acessível e mais limpa para qualquer casa de banho.

