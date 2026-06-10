Adeus relva crescida: o aparador da Bosch de 31€ que está a conquistar a Amazon

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Para quem procura uma ferramenta prática e económica para cuidar do espaço exterior, o corta-relva elétrico Bosch EasyGrassCut 23 está disponível na Amazon por apenas 31€, tendo registado mais de 300 compras no último mês e uma média de 4,1 estrelas. Com um peso pluma de apenas 1,9 kg e uma pega ergonómica ajustável, este modelo destaca-se pela sua extrema facilidade de manuseamento, sendo ideal para jardins pequenos e zonas de difícil acesso. Conta com um motor de 280 W, diâmetro de corte de 23 cm e um prático sistema semiautomático que alimenta o fio sem necessidade de intervenção manual. Altamente elogiado pelas utilizadoras pela sua excelente relação qualidade-preço e facilidade de arrumação, o aparelho surge como o investimento perfeito para manter o quintal impecável com o mínimo esforço.