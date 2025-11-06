Facebook Instagram

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível


A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Tvi pass passatempo
Não acontece só aos outros: 5 mil euros em cartão podem ser seus através do TVI Pass
Saúde
Esta é a parte do kiwi que tem mais nutrientes e quase todos deitam fora
Aquece camas
Pés gelados à noite? Este aquece-camas mantém o calor durante 3 horas (e não fica ligado à corrente)
Viajar
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Rubson AERO 360°
"Acabou-se o mofo nos armários": este desumidificador não gasta eletricidade e custa 18 euros
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Jovens
Metade dos jovens trabalhadores aceitaria ganhar menos para ser mais feliz no trabalho
Dicas
Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer
Estendal
Este estendal retrátil é um verdadeiro achado: 13 metros de corda que se guardam em apenas 20 centímetros