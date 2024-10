Agora pode continuar a ler sem incomodar quem dorme a seu lado

Consulte o preço aqui

Muitos de nós têm a tendência de ficar a olhar para os ecrãs dos nossos telemóveis antes de adormecer, prejudicando a qualidade do sono. A exposição à luz azul pode dificultar o adormecer e afetar o descanso. Para quem procura mudar esta rotina e voltar a desfrutar da leitura, a luz de leitura Glocusent Posh Premium é uma opção ideal. Compacta e funcional, permite que a leitura na cama não perturbe quem está ao lado.



Esta luz de leitura oferece uma iluminação uniforme, sem sombras, e apresenta três modos de intensidade: suave, relaxante e intensa. Seja para um romance leve ou um texto mais técnico, a iluminação pode ser adaptada às necessidades do momento, garantindo conforto visual. Além disso, é recarregável e conta com um temporizador de 30 minutos, perfeito para quem adormece enquanto lê. Com uma bateria que dura até 160 horas com uma única carga, esta luz é perfeita para uso em casa e durante as viagens.