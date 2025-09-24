Ainda não tem air fryer? Esta é a mais vendida da Amazon

A Cecotec Cecofry Bombastik 6000 Full é uma air fryer de 6 litros que combina potência de 1700W, 12 modos automáticos e fácil utilização num design compacto. Muito bem avaliada na Amazon, com média de 4,5 estrelas e milhares de vendas mensais, destaca-se pela versatilidade, permitindo cozinhar desde batatas a pizzas caseiras com pouco ou nenhum óleo. Os utilizadores elogiam a capacidade, a praticidade do painel tátil e os resultados crocantes e suculentos, tornando-a uma opção acessível e confiável para quem procura cozinhar de forma mais saudável no dia a dia.