Ainda não tem air fryer? Esta é a mais vendida da Amazon

Hoje às 10:48

A Cecotec Cecofry Bombastik 6000 Full é uma air fryer de 6 litros que combina potência de 1700W, 12 modos automáticos e fácil utilização num design compacto. Muito bem avaliada na Amazon, com média de 4,5 estrelas e milhares de vendas mensais, destaca-se pela versatilidade, permitindo cozinhar desde batatas a pizzas caseiras com pouco ou nenhum óleo. Os utilizadores elogiam a capacidade, a praticidade do painel tátil e os resultados crocantes e suculentos, tornando-a uma opção acessível e confiável para quem procura cozinhar de forma mais saudável no dia a dia.

00:01:22
Dois às 10
Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»
tvi
00:01:16
O Arquiteto
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
tvi
00:02:26
Secret Story
«Estás a revelar-te. Se vens à procura de palco...»: Leandro desentende-se com Liliana
tvi
00:04:04
Secret Story
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»
tvi
Receitas
Estre truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos
Fritar peixe
Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito
Mercadona
Mercadona vai chegar a mais duas cidades portuguesas. Há 200 vagas disponíveis e já pode candidatar-se
Dicas domésticas
Marcas de dedos na televisão? Este é o método que realmente funciona para eliminar as manchas
Historias de amor
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
Guerra
Von der Leyen sem rodeios após novo caso no espaço aéreo europeu: "As nossas infraestruturas críticas estão em risco"
cnn
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn
Benfica
Urnas em todos os distritos: MAG do Benfica divulga regulamento eleitoral
maisfutebol
Famosos
"Secret Story". Gonçalo Quinaz sem papas na língua... contra Marisa: "Não tem desculpa possível"
selfie