Facebook Instagram

Ainda tem cortinados normais? Estes da Amazon são térmicos e mudam tudo

Hoje às 10:44

Este artigo pode conter links afiliados*

Os cortinados térmicos da PONY DANCE tornaram-se um sucesso na Amazon, somando mais de 41 mil avaliações e uma classificação de 4,6 estrelas. O seu tecido espesso em poliéster cria uma barreira que ajuda a manter o calor no inverno e a frescura no verão, garantindo ainda um blackout total. Com design contemporâneo, várias cores disponíveis e ilhós metálicos que facilitam a instalação, adaptam-se facilmente a qualquer divisão. Resistentes e fáceis de cuidar, estes cortinados provam que o conforto pode começar num simples detalhe.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade

Mais Vistos
00:04:45
Dois às 10
Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»
tvi
00:05:32
Secret Story
Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente
tvi
00:03:13
Secret Story
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»
tvi
00:07:16
Secret Story
Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas
tvi
Destaques IOL
Lojas
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis
Hotel
Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€
Barreiro
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Jejum intermitente
Quantas horas deve fazer de jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia
Mais Lidas
E-redes
Vai haver cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Meteorologia
O pior já passou, mas vem aí mais chuva e uma massa de ar fria. Desta vez a trovoada será "bastante mais benigna"
cnn
Cortes de luz
Lisboa, Oeiras, Sintra e mais: vários concelhos vão ter cortes de eletricidade durante o fim de semana
cnn
Marisa
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído
Dois às 10
Encha o carrinho por menos de 40 euros. Novo supermercado português abre com preços inacreditáveis
tvi
Luís Filipe Menezes
"Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de política": casa de Luís Filipe Menezes assaltada durante a tomada de posse
cnn