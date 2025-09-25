A Air Fryer Princess destaca-se pela capacidade de 11 litros, pelo cilindro rotativo integrado que permite preparar batatas fritas crocantes com pouco ou nenhum óleo e pela promessa de reduzir em 60% o consumo de energia face ao forno tradicional. Versátil, conta com 10 programas automáticos, ecrã tátil e acessórios como grelhas e espeto para assar, tornando possível cozinhar desde uma pizza de 23 cm a um frango inteiro de 1,2 kg. Já conquistou utilizadores, que elogiam a facilidade de uso, a limpeza prática e a qualidade das refeições, garantindo-lhe uma avaliação média de 4,3 estrelas.
Air fryer com cilindro para batatas crocantes, 11 litros e menos 60% de consumo
Há 2h e 54min