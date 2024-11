Air fryer com design retro a preço de saldo? Sim, encontrámos!

As air fryers tornaram-se indispensáveis em quase todas as cozinhas portuguesas - e com razão. São práticas, rápidas e quando aliam funcionalidade a um design bonito, tornam-se simplesmente irresistíveis. Na Amazon, a Cecofry Antique 5000 Window baixou de 118 euros para 50,71 euros - uma descida de preço que vale a pena aproveitar. O bege suave e as linhas retro lembram as cozinhas americanas dos anos 50, e a janela transparente permite espreitar o que está a acontecer lá dentro. Esta é daquelas air fryers que não precisa de ficar escondida - pelo contrário, torna-se uma peça de decoração.

Com 1500W de potência e capacidade de 5,5 litros, esta air fryer permite cozinhar grandes quantidades de alimentos praticamente sem gordura. O termóstato ajustável vai dos 80 aos 200 graus, o temporizador de 30 minutos e o sistema de desligamento automático garantem segurança total. A base antiderrapante e a pega com isolamento térmico complementam o equipamento, que tem recebido elogios constantes dos compradores: "É fácil de usar, ótima de manusear e os resultados são perfeitos", garante um dos muitos utilizadores que deram 5 estrelas na Amazon.