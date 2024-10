Air Fryer Ninja Double Stack XL: cozinhe até 4 pratos em simultâneo

Não podemos mentir, somos verdadeiros entusiastas das air fryers e quando nos deparamos com esta, ficamos simplesmente encantados. A verdade é que este eletrodoméstico veio mudar o nosso dia-a-dia, dá-nos mais tempo para as refeições com a família, tira-nos tempo a cozinhar, e a limpeza faz-se num instante. Foi quando nos deparamos com a air fryer Ninja Double Stack XL que viemos a correr mostrar aos nossos leitores: este eletrodoméstico cozinha até 4 pratos em simultâneo, tem o dobro da potência e é capaz de preparar inúmeros pratos. Perfeita para famílias, para quem tem pessoas com restrições alimentares em casa ou simplesmente, para quem quer passar menos tempo a cozinhar e a limpar.

Com uma capacidade de 9,5 litros, permite preparar refeições para toda a família, poupando até 55% de energia face a um forno convencional. O design compacto e elegante adapta-se perfeitamente à sua bancada. A tecnologia deste eletrodoméstico permite-lhe cozinhar em 4 níveis diferentes, com 2 cestas e 2 grelhas. Graças aos ventiladores traseiros, a comida fica cozinhada e uniforme em todos os níveis. A função SYNC sincroniza a temperatura e o tempo de confeção dos 2 compartimentos, simplificando a preparação de refeições completas. Além da tradicional função de fritura a ar, esta máquina versátil também assadora, coze no forno, desidrata e até descongela. Com 6 modos de confeção pré-programados, é fácil de usar e adapta-se a todo o tipo de ingredientes, desde carnes e peixes a legumes e sobremesas.