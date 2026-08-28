Ákos Buzsáky, ex-futebolista do FC Porto
Mafalda Mourão
Há 2h e 35min
Mais Vistos
Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído
00:03:31
Big Brother
Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído
Sara é levada ao limite e desabafa em lágrimas: «Como é que ela tem coragem...»
00:03:43
Big Brother
Sara é levada ao limite e desabafa em lágrimas: «Como é que ela tem coragem...»
Ex-concorrente do “Secret Story” faz apelo desesperado para encontrar o filho
00:03:10
Dois às 10
Ex-concorrente do “Secret Story” faz apelo desesperado para encontrar o filho
Tatiana e Sara envolvem-se numa forte discussão e o desfecho é uma "ameaça"
00:07:55
Big Brother
Tatiana e Sara envolvem-se numa forte discussão e o desfecho é uma "ameaça"
Destaques IOL
A troca de mensagens de que todos estão a falar. Georgina Rodríguez faz comentário sobre a mulher de Bernardo Silva
Georgina Rodríguez
A troca de mensagens de que todos estão a falar. Georgina Rodríguez faz comentário sobre a mulher de Bernardo Silva
Ex-jogador do FC Porto esteve desaparecido durante 10 dias. Agora, quebra silêncio com desabafo preocupante: "As ondas bateram na minha cabeça"
Desaparecido
Ex-jogador do FC Porto esteve desaparecido durante 10 dias. Agora, quebra silêncio com desabafo preocupante: "As ondas bateram na minha cabeça"
Georgina Rodríguez está a vender uma mansão de luxo numa das ilhas mais exclusivas do mundo. Mostramos como o interior é inacreditável [VÍDEO]
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez está a vender uma mansão de luxo numa das ilhas mais exclusivas do mundo. Mostramos como o interior é inacreditável [VÍDEO]
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Casal português
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Mais Lidas
Liga Europa: Benfica visita Milan de Ruben Amorim
Liga Europa
Liga Europa: Benfica visita Milan de Ruben Amorim
Novo modelo proposto para a Segurança Social poderá pagar pensões mais baixas: "Não podemos vender gato por lebre"
Segurança Social
Novo modelo proposto para a Segurança Social poderá pagar pensões mais baixas: "Não podemos vender gato por lebre"
Neymar paga dívida do Santos, mas garante publicidade nos equipamentos
Internacional
Neymar paga dívida do Santos, mas garante publicidade nos equipamentos
Colar de diamantes roubado de museu em Viena durante exposição
Assalto
Colar de diamantes roubado de museu em Viena durante exposição
Dinamarca vai indemnizar milhares de mulheres da Gronelândia por DIU colocados sem consentimento durante décadas
Mulheres da Gronelândia
Dinamarca vai indemnizar milhares de mulheres da Gronelândia por DIU colocados sem consentimento durante décadas
UEFA: as posições no ranking antes do arranque das competições europeias
UEFA
UEFA: as posições no ranking antes do arranque das competições europeias