Facebook Instagram

Aldeia da Mata Pequena

Hoje às 15:21
Mais Vistos
00:03:07
Big Brother
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
tvi
00:06:28
Big Brother
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»
tvi
00:05:23
Big Brother
Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio»
tvi
00:04:01
Big Brother
Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão»
tvi
Destaques IOL
Viajar
Como conseguir voos mais baratos? Estes três segredos são a resposta (e poucos conhecem)
Aldeia
Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai
Parque aquático
Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses
Museu
Miniaturas e tradição: uma Aldeia Típica que faz lembrar o Portugal dos Pequenitos
Mais Lidas
Big Brother
O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»
tvi
FC Porto
Pablo Rosario já está em Portugal para assinar pelo FC Porto
maisfutebol
Mae
Mãe é esfaqueada após tentativa de rapto do filho de dois anos num centro comercial
Dois às 10
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
tvi
Kelly Bailey
Vem aí «A Fazenda»: Zulmira promete revelar a Ary tudo sobre o teste de gravidez de Júlia
Onze Benfica
Liga dos Campeões: Benfica 0-0 Fenerbahce
cnn