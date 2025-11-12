Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
ALDI - Acessórios de Aquecimento
Ontem às 16:52
Mais Vistos
00:02:55
Secret Story
Marisa 'entala' Leandro? Concorrentes desconfiam de missão: «Continuas a vir contra mim»
tvi
00:03:15
Secret Story
Liliana volta a atacar Pedro e Leandro sai em defesa: «Tu ficaste calada e depois...»
tvi
00:03:36
Secret Story
Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz
tvi
00:01:59
Secret Story
Acabou-se a aliança? Bruno e Dylan entram em 'confronto': «Não me sinto confortável»
tvi
Destaques IOL
Receitas
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Receitas
Faça este pão saudável em casa na air fryer. Fica super crocante e fofo
Frango
Um pouco de vinagre na frigideira: aprendemos o truque espanhol que faz a carne perfeita
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Cortes de luz
Vai haver novos cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Apresentadora de televisao
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo mostra presente de aniversário para Alana Martina - mas é a sandália que ela calça que chama a atenção
Alemanha
Rearmamento alemão deixa França desconfiada: "É um meio-termo entre vigilância e ameaça"
cnn
Basquetebol
INCRÍVEL: Sporting vence Rasta Vechta com uma recuperação espetacular
maisfutebol