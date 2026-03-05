ALDI - Sapateira Rebatível

Facebook Instagram
Mais Vistos
Dois às 10
“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita
Secret Story
Catarina e Norberto arrasam na festa com dança sensual e flirt sem fim
Dois às 10
"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying
Dois às 10
Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
Rúben Nave
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher
Sara
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente
Guerra
Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos
Bombardeiros
Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos
