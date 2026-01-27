Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
ALDI - Smartwatch
Hoje às 12:08
Mais Vistos
00:02:15
1ª Companhia
Filipe Delgado quase que é apanhado em flagrante pelo instrutor Joaquim em momento inédito
tvi
00:16:09
1ª Companhia
A imitação perfeita do instrutor Joaquim. Filipe Delgado volta a protagonizar momentos de riso
tvi
00:06:29
1ª Companhia
Nem tudo corre bem na prova de Noélia e a recruta leva resposta torta do Instrutor
tvi
00:06:17
1ª Companhia
Com alguns percalços e altos e baixos: Esta foi a avaliação de desempenho da recruta Sara Santos
tvi
Destaques IOL
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente