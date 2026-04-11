Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
ALDI vai ter à venda uma solução barata para manter a casa fresca no verão
Há 2h e 54min
Mais Vistos
00:02:30
Secret Story
Em desabafo com Tiago, Eva admite ter planos de nomear Diogo
00:02:24
Secret Story
Eva faz confissão sobre as noites ao lado de Tiago: «Mimos...»
00:03:02
Secret Story
Sinal de consentimento pela manhã: Ana confronta Diogo e Ariana
00:04:51
Secret Story
«Isto hoje está duro»: Liliana desabafa em lágrimas no confessionário. O motivo relaciona-se com Eva
Destaques IOL
Café
Beber café em jejum faz-lhe mal? Perguntámos a uma especialista
Hotel
Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir
Praias portuguesas
“idílica”: Revista alemã rendida a duas praias portuguesas. Estão entre as mais bonitas da Europa
Saude
Este hábito pode mudar a forma como lida com o stress, diz especialista
Mais Lidas
Famosos
Já tem 22 anos! Filha de Maria Rueff e José Pedro Vasconcelos em foto inédita: "A mais bela das flores"
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»
Famosos
Juntos, Rui Freitas e enfermeira Catarina anunciam novidade: "Nem vocês esperavam!"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Secret Story". Família de Liliana de coração partido: "Não queríamos fazer esta publicação"
França
Menino de 9 anos encontrado nu e desnutrido numa carrinha: pai obrigou-o a viver ali durante mais de um ano
Benfica
Os treinadores que podem criticar José Mourinho
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Telecomunicações
Telecomunicações: Como evitar fidelizações abusivas
Dicas
Organize bem o seu tempo e saiba como recuperar 10 horas por semana
Saude
Aos 18 anos, Zach Yadegari fatura milhões com uma app que conta calorias
Roborock Q7 M5
"Finalmente o robot perfeito": O Roborock que custava 244€ caiu para os 162€ e está a dar que falar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Praias portuguesas
“idílica”: Revista alemã rendida a duas praias portuguesas. Estão entre as mais bonitas da Europa
Saude
Estes sintomas comuns podem indicar falta de magnésio, ferro ou vitamina D
Café
Beber café em jejum faz-lhe mal? Perguntámos a uma especialista
Tragédia
Jovem de 16 anos morre após acidente e salva a vida de um bebé de 5 meses e de um adolescente através de doação de órgãos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Saude
Este hábito pode mudar a forma como lida com o stress, diz especialista
Saude
"Fazem antecipar uma progressão de casos de doença hepática": consumo excessivo de álcool preocupa especialistas
Saude
Este ingrediente que toda a gente tem na cozinha é a 'chave' para melhorar a memória, revela estudo
Doença de Parkinson
Estes 3 sintomas da doença de Parkinson podem aparecer 20 anos antes das limitações motoras
Loja
Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%
Novidades
Desde decoração a bricolage: rival da IKEA tem 'tudo e mais alguma coisa' por preços super baixos
Hotel
Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir
Saude
"Muitos gozam...": Cláudio Ramos partilha um dos segredos para a sua forma física incrível
Xiaomi Smart Band 9 Active
"Incrível relação qualidade-preço": Esta smartband da Xiaomi custa menos de 20€ e a bateria dura quase 3 semanas
IKEA
Descontos imperdíveis na loja segunda mão da IKEA: influencer partilha as melhores oportunidades
Enfarte
Sintomas de um enfarte e de um AVC: quais as diferenças?
Novidades
Loja low cost que faz filas à porta também entrega em casa: todos os produtos custam menos de 2 euros
Mercadona
Mercadona segue imparável e abre hoje nova loja em cidade portuguesa
Segurança
PSP alerta para burla sobre reembolso de IRS: não caia no esquema
Novidades
Vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon: esta loja é de 'perder' a cabeça
Novidades
Esqueça a IKEA: este armazém português tem tudo para a casa
Yumala
TVI Pass está a dar convites para o Yumala, um dos eventos musicais mais aguardados do ano
Burnout
Estes 6 hábitos de trabalho criam mais tempo livre na sua semana do que umas férias
Novidades
Esqueça as tomadas tradicionais: a IKEA resolve o drama dos custos desnecessários de eletricidade
Grelhador elétrico
"Funciona maravilhosamente e tem imensos programas": Este grelhador 10 em 1 vai ser o seu melhor amigo no verão
Drogas
Traz uma sensação de alegria imediata, mas pode provocar lesões graves: os riscos da droga da moda
Saude
Muitas pessoas têm este hábito antes de dormir. Especialistas avisam que é um erro
Receitas
Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita
Emprego
Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego
Novidades
Lidl tem à venda móvel para colocar por baixo do lavatório por menos de 30 euros
Burla
Atenção às notas: autoridades alertam para aumento de falsificações online
Tragédia
Família de nove morre após trágico acidente. Seis eram crianças
Cabelo oleoso
Depois de testar marcas de luxo, este champô de 8€ foi a única solução para a minha raiz oleosa
Últimas
Made In
VÍDEO: Rafael Leão é substituído debaixo de um coro de assobios
Made In
Arábia Saudita: Guga bate Maximiano, Pedro Emanuel perde
Itália
Este americano gastou um milhão de dólares numa nova casa em Itália. Veja o que ele conseguiu com o seu dinheiro
Benfica
Depois dos treinadores, estes são os jogadores que podem criticar Mourinho
Famosos
Júlia Pinheiro ao lado de pessoa especial: "A vida a dar-me uma segunda oportunidade de amar sem pressa"
Made In
Itália: Rafael Leão titular na derrota do Milan
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Abusos sexuais
Grupo VITA recebe novas denúncias de abusos na Igreja
Liga
João Henriques: «Tabela não está a dizer a verdade em relação aos jogadores»
Liga
Gil Lameiras: «Criámos oportunidades, mas fomos perdulários»
Famosos
Nem vai acreditar quem é esta famosa portuguesa! Pista: é uma cantora "poderosa"!
Juniores
Juniores: Benfica perde na visita ao Santa Clara
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Made In
VÍDEO: defesa de Abel Ferreira desmente relatórios de árbitros após castigo de oito jogos
Hearts
Escócia: Cláudio Braga marca e Hearts termina a primeira fase no topo
Hungria
Mesmo que Magyar derrote Orbán, pode não conseguir "restabelecer a democracia liberal na Hungria"
Desgosto amoroso
Um desgosto de amor pode afetar uma pessoa de cinco formas diferentes. Saiba o que sugere um especialista para se começar a sentir melhor
Modalidades
Voleibol: Sporting ganha em Guimarães e está a um triunfo da final da Liga
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Nunca a viu assim: longe de Portugal, conhecida atriz da TVI em foto inesperada!
Eleições Hungria
Vem do nada, vai para lugar nenhum. Esta rotunda de 1,3 milhões de euros mostra a 'economia de Orbán'
Liga
AVS-V. Guimarães, 1-1 (crónica)
Made In
Swansea de Vítor Matos vence e afunda (ainda mais) o Leicester
Futebol
Feminino: Raquel Ferreira rende lesionada Andreia Jacinto na Seleção
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Secret Story". Família de Liliana de coração partido: "Não queríamos fazer esta publicação"
Internacional
Ancelotti diz que Neymar «está no caminho certo» para ir ao Mundial
Ciclismo
VÍDEO: Paul Seixas segura «amarela» e conquista Volta ao País Basco
Everton
VÍDEO: Beto marca e Igor Thiago faz história no empate entre Everton e Brentford
Neandertais
O que aconteceu quando humanos e neandertais se envolveram
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tenis
Ténis: Alcaraz defronta Sinner na final de Monte Carlo
Benfica
Os treinadores que podem criticar José Mourinho
Benfica
Mourinho: «Espero um Nacional a vir à Luz jogar para o ponto»
Famosos
Ruben Vieira partilha foto com Rita Ferro Rodrigues... e detalhe inusitado chama a atenção: "Não sou..."
Alemanha
Alemanha: Fábio Silva titular na derrota do Dortmund frente ao Leverkusen
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Modalidades
Andebol: FC Porto vence Clássico e ultrapassa Benfica no segundo lugar
Benfica
Mourinho: «Se houver algum com 27 títulos que me queira criticar, eu aceito»
«É paixão?»: Instrutor Joaquim “encostado à parede” por causa de Soraia Sousa. E a resposta surpreende
Famosos
Fotos únicas! Gesto do filho de Pedro Teixeira e Sara Matos surpreende tudo e todos: "Segue as pisadas do pai"
FC Porto
FC Porto: Farioli chama dois «bês» antes da visita ao Estoril
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benfica
Mourinho: «Vejo difícil que o FC Porto perca sete pontos»
Aldeia
Cátia trocou a vida agitada de Lisboa por uma pequena aldeia e "não podia estar mais feliz"
Farense
VÍDEO: Farense vence Sporting B e deixa lugares de descida da II Liga
Plutão
Porque é que Plutão é o planeta (sim, 'planeta') que precisamos neste momento
Para além de arrasar no surf e skate, Tiago já brilhou no mundo da moda. E nós mostramos-lhe a prova
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Rui Freitas e enfermeira Catarina surgem mais próximos do que nunca: «Nem vocês esperavam por esta»
Casa Pia
Pacheco: «É uma final para o Alverca, o Casa Pia tem sete finais»
Arouca
«Sp. Braga é uma equipa altamente pressionante, será um jogo fantástico»
Alverca
Custódio: «Casa Pia melhorou, foi a única equipa que ganhou ao FC Porto»
Real Sociedad
VÍDEO: Guedes e Toni Martínez no empate entre Real Sociedad e Alavés
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
G7
PODCAST | G7
PJ
Português condenado na Alemanha por agredir duas pessoas detido em Braga
Modalidades
Ténis: Sinner bate marca incrível e vai estrear-se na final de Monte Carlo
Castelo de Ksiaz
Há um castelo europeu com um tenebroso segredo Nazi e um mistério de ouro. Conheça o sua história sombria
Benfica
Mourinho: «Penso que fui explícito a dizer que queria ficar no Benfica»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT