Algarve tem praia fluvial com água a 28 graus

Ontem às 17:00

O Algarve é um destino de eleição para muita gente no verão. As praias de areia lisa e mar quente são uma atração para todos os que gostam de banhos de sol e mergulhos. Mas não é só de mar que se faz esta zona do país. Em Alcoutim, no meio da paisagem rural, há uma praia fluvial que também atrai muitos turistas e locais.

A praia fluvial do Pego Fundo situa-se em Alcoutim e cresce em torno da Ribeira de Cadavais, um afluente do Rio Gaudiana. Durante a época balnear é vigiada.

A areia é talvez um dos pontos que mais desperta curiosidade. Tendo sido trazida das zonas litorais, é branca e fina, algo invulgar para uma zona fluvial. A água é quente, com temperaturas que podem chegar aos 28 graus no verão.

Apesar da pequena dimensão, é servida por várias infraestruturas para garantir a melhor experiência a quem por ali passa o dia. Além de ter zona de duches e um bar de apoio, tem parque de merendas, campo de voleibol e uma zona para atividades lúdicas e desportivas.

A praia fluvial do Pego Fundo tem o galardão “Praia Acessível – Praia Para Todos!”.