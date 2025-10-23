Facebook Instagram

Algarve

Mais Vistos
Secret Story
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»
Secret Story
«Sou o quê... um sítio para dormir à noite?»: Liliana desespera em lágrimas e deixa Pedro arrepiado
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
Secret Story
Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me»
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Sofia Aparício
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Dois às 10
Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?
Dois às 10
Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância
Índia
"Haverá um corte enorme". Índia prepara-se para reduzir drasticamente importações de petróleo russo após sanções dos EUA
Lei da Nacionalidade
Quem pode ser português? O que diz a atual Lei da Nacionalidade e o que pode mudar
