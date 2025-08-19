Facebook
Aljezur encanta com as suas praias e vila
Hoje às 10:34
Mais Vistos
00:01:18
Big Brother
Novo avião para Catarina Miranda provoca reações curiosas em duas concorrentes
tvi
00:05:43
Big Brother
Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo
tvi
00:06:06
Big Brother
Nova 'concorrente' entra na casa do Big Brother e deixa um 'presente'
tvi
00:03:37
Big Brother
«Entrei aqui ainda a gostar dele... e gosto»: Em lágrimas, Jéssica assume por fim sentimento por Afonso
tvi
Destaques IOL
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Sanita branca
Sem produtos abrasivos, só precisa deste acessório para voltar a ter uma sanita branca como nova
Mais Lidas
Dois às 10
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
tvi
Dois às 10
Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração
tvi
Euromilhões
Euromilhões: a chave que vale 250 milhões de euros
maisfutebol
Big Brother
Todos pensam que se chama Bruna, mas não é assim: a história do nome que mudou a sua vida
tvi
Big Brother
Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo
tvi
Sporting
OFICIAL: Sporting anuncia renovação do jovem avançado Lucas Anjos
maisfutebol