Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Almofadas de praia do Continente
Há 1h e 29min
Mais Vistos
00:08:19
Secret Story
Com os nervos à flor da pele, Pedro Jorge chora: «Muita calma tenho eu»
00:05:42
Secret Story
João Ricardo reage a atitude de Leandro e defende Pedro: «Isso é faltar ao respeito»
00:10:09
Dois às 10
Cristina Ferreira dá garantia sobre Liliana: "Sei um bocadinho mais do que vocês todos"
00:05:01
Secret Story
«Não me digas que ela é um papagaio amestrado»: João Ricardo repreende Pedro Jorge sobre Liliana
Destaques IOL
História de vida
Não conseguia pagar a renda e construiu uma mini casa de 15 metros quadrados: “É o meu refúgio”
Emprego
Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar
Novidades
Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente
Novidades
Prevemos uma corrida à concorrente do Lidl para comprar este artigo de verão
Mais Lidas
João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator
Transferências
Chuchu quer deixar o Nacional: «Deixei claro que agora quero dar o salto»
Shakira
Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Parque temático português conquista imprensa internacional: «Não é um parque de diversões qualquer»
Dois às 10
«Durante muitos anos escondi»: ator que brilhou nos «Morangos Com Açúcar» vive um grande amor ao lado do noivo
Podcast
Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Aspiradores baratos
Já vendemos quase mil destes aspiradores: versão económica do Dyson é um fenómeno
Novidades
Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente
Emprego
Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar
Anti-rugas
“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Novidades
Prevemos uma corrida à concorrente do Lidl para comprar este artigo de verão
Saude
É mesmo hipertensão? Muitos portugueses cometem este erro ao medir a pressão arterial
Toxina botulínica
Infeções, necrose ou parilisia: emitido alerta para intervenções estéticas da moda
Opinião
OPINIÃO | Dois expulsos e muita novela: o Desafio Final está ao rubro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Máquina de limpeza
Chegou a época de limpar fachadas e muros: e o preço desta máquina caiu de 340 para 91 euros
Saude
Médicos chamam a atenção para o colesterol alto não tratado e risco de enfarte
Novidades
Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração
História de vida
Não conseguia pagar a renda e construiu uma mini casa de 15 metros quadrados: “É o meu refúgio”
Novidades
Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia
Reformas
Preparação da Reforma: 54% dos portugueses antecipam dificuldades
Viagens
Já é possível reservar um hotel ou uma viagem no TikTok
Robô
Na Coreia do Sul há um robô que se tornou monge budista
Idosos
Plataforma Flora é a nova amiga dos idosos que vivem sozinhos
Receitas
Esta salada de massa com manga e salmão é ideal para um almoço leve de verão
Finanças
46 anos e uma dívida média na ordem dos 19 mil euros. Este é o perfil dos portugueses sobre-endividados
Tecnologias
Tecnologias de Informação e Comunicação estão em alta. Setor pode atingir os 16,6 mil milhões de euros até 2028
Máuqina a vapor Polti Vaporetto
Adeus químicos e esfregões: Como este clássico da limpeza arranca a sujidade mais difícil
Novidades
Deixar o jardim sempre impecável pode ficar mais simples com esta novidade do Lidl
Irs
Reembolso de IRS: Como aproveitar para criar o seu fundo de emergência
Saude
Mude isto na sua rotina e previna o aparecimento do Alzheimer, revela estudo
Receitas
Chef espanhol diz o impensável: "O arroz branco perfeito não se faz com água..."
Cozinha
Panos da loiça têm mais bactérias do que imagina. É assim que os deve lavar
Saude
Médicos preocupados com consumo de álcool pelos jovens: esta doença pode disparar nos próximos anos
Liderança
Portugal valoriza líderes com inteligência emocional e responsáveis
Saude
Este é o exercício para ficar com a barriga lisa até ao verão, segundo especialistas
Código do trabalho
Código do trabalho: o que pode mudar para as famílias portuguesas em 2026?
Saude
Sol da primavera “queima mesmo sem dar por isso”: dermatologista deixa alerta para os próximos dias
Plantas
Tem plantas em casa? Estes são os cuidados que deve ter para não as deixar morrer
Exercicio fisico
Quer começar a fazer Pilates em casa? Especialistas recomendam estes exercícios para iniciantes
Fruta
Da romã à uva: as 10 frutas portuguesas mais poderosas para a saúde
Segurança
"Parece legítimo, mas é falso": GNR deixa alerta para nova burla a circular em Portugal
Psicologia
É isto que a psicologia diz sobre pessoas que andam com as mãos atrás das costas
Últimas
famosos
Filho recém-nascido de Natacha Sofia e Cire internado: "Uma bactéria acabou por se espalhar pelo sangue"
Cascata
Mais de 30 graus lá fora? Esquece as praias. A 30 minutos de Lisboa, a cascata que poucos conhecem
Famosos
Probióticos na saúde oral: tendência ou verdadeiro aliado?
Aspiradores baratos
Já vendemos quase mil destes aspiradores: versão económica do Dyson é um fenómeno
Dois às 10
Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar
Taca Portugal
Sporting prepara final da Taça de Portugal no Jamor
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PTRR
PTRR terá 22 mil milhões de euros e seguro obrigatório contra calamidades deverá avançar em 2027
Novidades
Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente
famosos
José Raposo chora morte de colega de profissão: "Que vida esta..."
PHDA
Casos de défice de atenção e hiperatividade crescem, mas há ainda desinformação. Psiquiatra esclarece
Elas mudaram radicalmente: Estas são as seis maiores transformações pós-reality. E não as vai reconhecer
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Beja
Identificados três casos de sarampo e quase 500 contactos de risco em Beja
Made In
Bruno Fernandes: «Queria puxar por mim para ultrapassar os melhores»
Liga
Liga: Benfica supera rivais na segunda volta, Famalicão e Arouca em grande
Internacional
Mundial 2026: conheça os convocados de todas as 48 seleções
Relógios
Filas nunca antes vistas em Lisboa e Matosinhos. Mas o que há de especial neste objeto de desejo?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Emprego
Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar
Inteligência Artificial
Papa Leão XIV dedica primeira encíclica à Inteligência Artificial e aos riscos para a humanidade
Rita Pereira faz desabafo duro sobre privação de sono: “Só quem passa entende”
Famosos
Feliz, Ricardo João fala sobre a filha: "Está tudo encaminhado"
Jovens e Fé
A Fé que se Torna Viral: Como o TikTok está a reaproximar os jovens da Igreja
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Poucos conhecem esta função das máquinas de lavar roupa que ajuda a tirar as nódoas mais resistentes
Rita Patrocínio vive dias desafiantes e explica o motivo: «Mais desaparecida por aqui»
Carrinha Passageiros
Seis mortos e 16 feridos em acidente com carrinha de passageiros em Angola
Mundial 2026
VÍDEO: o momento em que Stopira viu o sonho do Mundial confirmado
Internacional
Mundial 2026: primeiro adversário de Portugal anuncia convocatória
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Apresentadora famosa lança alerta sobre a educação dos filhos: «Serão bons maridos, pais e cidadãos íntegros»
Dois às 10
Depois do pedido de casamento, Inês e Dylan fazem novo anúncio: «O início de uma vida»
Hussel
"A nossa prioridade absoluta foi garantir estabilidade de emprego aos colaboradores" Hussel encerrou e apenas oito trabalhadores permaneceram no grupo
Cabelo
Segue o manual da Notino e nunca vais ter de domar o cabelo encaracolado
Dois às 10
Cristina Ferreira revela que Liliana viveu momento duro antes de entrar no Desafio Final: «Foi muito difícil para ela»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
Mundial 2026: Grillitsch, do Sp. Braga, na lista da Áustria para a fase final
SHEIN
Chinesa Shein compra marca norte-americana Everlane por 100 milhões de dólares
Made In
Vítor Pereira visa segundo golo do Man United: «Não percebemos as decisões»
AIE
Agência Internacional de Energia alerta que reservas de petróleo podem esgotar-se em semanas
Famosos
Joana Machado Madeira faz desabafo sobre diagnóstico de filha: "Havia qualquer coisa que me dizia"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro
Big Brother
Piscina, estética moderna e muito luxo: Ex-apresentadora da TVI mostra nova casa de sonho
Hôma
Há promoções na Hôma que dão vontade de "mudar a casa toda" (e temos 30 sugestões)
VERSA
Beber diferente: Novos hábitos de consumo
Anti-rugas
“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Transferências
Chuchu quer deixar o Nacional: «Deixei claro que agora quero dar o salto»
Dois às 10
Parece Bali, mas não precisa de sair de Portugal para o conhecer
Tentativa de homicídio
Consumiu uma "quantidade ridícula de álcool": mulher diz não se lembrar de atacar o pai à facada
Turquia
OFICIAL: Sergen Yalçin deixa o comando técnico do Besiktas
Controlo de Fronteiras
Governo vai manter novo controlo europeu nos aeroportos no verão apesar das filas e atrasos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Aeroportos
Filas de horas nos aeroportos: Governo recusa suspender sistema de controlo de fronteiras
Famosos
Emocionante! Zulmira Garrido recorda o filho: "Era o dia mais feliz da minha vida"
Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»
famosos
Fora de "Secret Story", Daniela Santo assume mágoa com Diogo Alexandre... e outros famosos!
Dois às 10
«Durante muitos anos escondi»: ator que brilhou nos «Morangos Com Açúcar» vive um grande amor ao lado do noivo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT